I dati del mercato cinematografico 2025 | Checco Zalone e il cinema italiano salvano l' anno

I dati del mercato cinematografico 2025 evidenziano una ripresa significativa per il settore, con particolare attenzione al cinema italiano. Durante l'incontro organizzato da Cinetel, Mario Lorini di ANEC ha sottolineato come il contributo di figure come Checco Zalone abbia contribuito a rafforzare il comparto, confermando il ruolo fondamentale delle sale come patrimonio culturale e sociale del Paese.

"Le sale sono un patrimonio culturale e sociale. Il cinema italiano? Cresce", spiega Mario Lorini di ANEC durante il tradizione incontro targato Cinetel, organizzato per fare il punto sui risultati del box office. Più 0,5% di incassi, meno 2,0% di presenze rispetto al 2024, per un anno solare in linea - tutto sommato - all'andamento post-covid, anche se spicca il valore assoluto in percentuale superiore in termini di quota rispetto alla media 2010-2019. Questi i dati principali emersi durante l'appuntamento organizzato da Cinetel che, come da tradizione, illustra l'andamento del mercato cinematografico.

Cinetel, il cinema in sala nel 2025. I dati del box office - Nel 2025 al box office italiano si sono incassati oltre 496. ciakmagazine.it

Cinema italiano: nel 2025 incassi per 496 milioni di euro e crescita di spettatori - Cinema italiano in ripresa: nel 2025 incassi per 496 milioni di euro e aumento degli spettatori rispetto al 2024 ... it.blastingnews.com

