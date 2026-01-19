Che cos’è il bazooka commerciale che l’Ue può usare contro Trump

L’Unione europea si sta preparando a rispondere alle recenti tensioni commerciali con gli Stati Uniti, in particolare agli usi dei dazi come strumento di pressione. In questo contesto, si discute di un “bazooka commerciale” come possibile misura di risposta, in risposta alle minacce di Trump rivolte ai Paesi alleati. Questa strategia mira a tutelare gli interessi europei e mantenere un equilibrio nelle relazioni internazionali.

Davanti agli ennesimi dazi usati come minaccia-ricatto da Donald Trump, questa volta ai Paesi alleati che hanno deciso di inviare truppe per difendere la Groenlandia dalle mire dello stesso presidente degli Stati Uniti, l’Unione europea sta valutando diverse risposte. La palla è nel campo di Bruxelles, perché la competenza in materia è esclusiva della Commissione europea, che può avviare contenziosi, imporre controdazi o attivare strumenti di difesa commerciale e anti-coercizione, con misure valide per l’intero mercato unico. E se una reazione ci sarà, sarà con ogni probabilità coordinata con il Regno Unito, uno dei Paesi colpiti dai dazi al 10% dal 1° febbraio (e al 25% dal 1° giugno).🔗 Leggi su Linkiesta.it

Cos'è il bazooka dell'Ue contro la coercizione economica. Spaventerà gli Stati Uniti?

Il bazooka dell’UE contro la coercizione economica è uno strumento ideato dalla Commissione europea nel 2021 per affrontare le pressioni di Paesi terzi che utilizzano misure economiche punitive per influenzare le decisioni dell’Unione e dei suoi Stati membri. Questa iniziativa mira a rafforzare la resilienza europea di fronte a tali pratiche e potrebbe avere ripercussioni anche sui rapporti con gli Stati Uniti.

Leggi anche: Crisi dei minerali, Séjourné avverte l’Ue: se il de-risking con la Cina non funziona, serve un bazooka commerciale

