Crisi dei minerali Séjourné avverte l’Ue | se il de-risking con la Cina non funziona serve un bazooka commerciale

Quotidiano.net | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles, 4 dicembre 2025 – Se  RESourceEU “non funziona, e fra uno o due anni ci ritroviamo con catene del valore che si fermano per mancanza di approvvigionamento cinese – perché non ci siamo diversificati abbastanza rapidamente e siamo ancora troppo dipendenti – probabilmente dovremo usare lo strumento anti-coercizione ”, ha detto il commissario Stéphane Séjourné in un’intervista esclusiva a Euractiv. Il cosiddetto bazooka commerciale, ovvero un pacchetto di misure difensive.  La strategia ‘ RESourceEU’  della Commissione europea è un piano ispirato al modello giapponese per allentare la presa ferrea della Cina sui flussi commerciali di materiali cruciali per le industrie tecnologiche e della difesa, come gallio, litio e cobalto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

