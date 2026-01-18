Cos' è il bazooka dell' Ue contro la coercizione economica Spaventerà gli Stati Uniti?

Il bazooka dell’UE contro la coercizione economica è uno strumento ideato dalla Commissione europea nel 2021 per affrontare le pressioni di Paesi terzi che utilizzano misure economiche punitive per influenzare le decisioni dell’Unione e dei suoi Stati membri. Questa iniziativa mira a rafforzare la resilienza europea di fronte a tali pratiche e potrebbe avere ripercussioni anche sui rapporti con gli Stati Uniti.

Lo strumento anticoercizione dell'Ue è stato pensato dalla Commissione europea – e proposto nel 2021 – per scoraggiare e contrastare le pressioni esercitate da Paesi terzi che cercano di influenzare le decisioni dell'Ue o dei suoi Stati membri attraverso misure economiche punitive. Il caso eclatante è rappresentato dalle limitazioni commerciali che la Cina pose alla Lituania, a seguito dell'annuncio da parte di quest'ultima di voler intensificare le relazioni commerciali con Taiwan nel giugno 2021. Ma ora lo strumento – spesso definito dai media "il bazooka" – torna sul tavolo come arma di difesa contro i dazi degli Stati Uniti di Donald Trump.

