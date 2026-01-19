Cetraro dopo il blitz con 5 arresti si dà la caccia a Giuseppe Ferraro

Nel fine settimana, le forze dell’ordine di Cetraro, in provincia di Cosenza, hanno portato a termine un’operazione che ha portato all’arresto di cinque persone. L’azione si inserisce in un’attività di contrasto alla criminalità locale, con l’obiettivo di catturare l’ultimo latitante, Giuseppe Ferraro. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per garantire la sicurezza nella zona.

Un nuovo blitz delle forze dell’ordine nel fine settimana ha portato a cinque nuovi arresti a Cetraro (Cosenza) mentre prosegue la caccia all’ultimo latitante. All’appello manca ancora Giuseppe Ferraro: uno degli uomini di fiducia di Giuseppe Scornaienchi - il capo dell’organizzazione criminale tratto in arresto dopo una latitanza di tre mesi e mezzo. Ferraro è accusato di intimidazioni, danneggiamenti e estorsioni. Come Giuseppe Scornaienchi si è sottratto all’ordinanza del Gip distrettuale su richiesta della Dda che ne disponeva l’arresto. Scornaienchi invece è stato arrestato l’8 gennaio. L’ascesa dell’aspirante boss si è conclusa in un casolare di contrada Santa Lucia dove sabato si è sviluppata l’altra operazione antidroga coordinata dal procuratore capo della Procura di Paola, Domenico Fiordalisi, e denominata “Tabula Rasa”. 🔗 Leggi su Feedpress.me

