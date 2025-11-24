Arresti per armi e droga a Asti maxi blitz dopo i colpi d’arma da fuoco sparati contro un' auto parcheggiata

Maxi operazione della Polizia di Stato ad Asti: sequestrate armi e droga, 3 arresti e 11 indagati dopo indagini su colpi d’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Arresti per armi e droga a Asti, maxi blitz dopo i colpi d’arma da fuoco sparati contro un'auto parcheggiata

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Blitz della Polizia di Asti nel quartiere Praia: tre arresti, dodici indagati e sequestri di armi e droga - facebook.com Vai su Facebook

Garbagnate, scoperto un arsenale di armi da guerra e fucili: due arresti milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Praia come il Bronx, ad Asti tre arresti e dodici indagati per droga e armi - Le indagini partite dopo l’esplosione di cinque colpi d’arma da fuoco, tipo revolver, contro un’autovettura parcheggiata per minacciarne il proprietario. Secondo rainews.it

Arresti per armi e droga a Asti, maxi blitz dopo i colpi d’arma da fuoco sparati contro un'auto parcheggiata - Maxi operazione della Polizia di Stato ad Asti: sequestrate armi e droga, 3 arresti e 11 indagati dopo indagini su colpi d’arma da fuoco. Da virgilio.it

La squadra mobile di Asti sequestra un arsenale e droga: tre arresti e undici indagati - Maxi operazione nel quartiere Praia: sequestrati armi e droga, tre arresti e undici indagati. Scrive quotidianopiemontese.it