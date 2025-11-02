A caccia di tordi con il richiamo illegale | denunciato dopo il blitz delle guardie del Wwf

Casertanews.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Guardie Giurate Venatorie del Wwf Italia – Nucleo Provinciale di Caserta sono intervenute nel territorio rurale di Teano, in località San Marco, nell’ambito di una mirata attività di controllo volta alla prevenzione e repressione dei reati ambientali e contro la fauna selvatica. L’operazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it

