A caccia di tordi con il richiamo illegale | denunciato dopo il blitz delle guardie del Wwf

Le Guardie Giurate Venatorie del Wwf Italia – Nucleo Provinciale di Caserta sono intervenute nel territorio rurale di Teano, in località San Marco, nell’ambito di una mirata attività di controllo volta alla prevenzione e repressione dei reati ambientali e contro la fauna selvatica. L’operazione. 🔗 Leggi su Casertanews.it