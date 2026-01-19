Dal 29 gennaio 2026, al Teatro Golden di Roma, debutta in prima nazionale “C’eravamo tanto odiati”, spettacolo con Franco Oppini e Pino Ammendola. Scritto e diretto da Pino Ammendola, l’evento è promosso da Maximo Event e Centro Mediterraneo delle Arti, offrendo un’occasione per riflettere con sobrietà e attenzione sulla storia e le dinamiche di questa commedia originale.

Maximo Event di Nicolò Innocenzi e Centro Mediterraneo delle Arti presentano “C’ERAVAMO TANTO ODIATI” con Franco Oppini e Pino Ammendola scritto e diretto da Pino Ammendola Debutta in prima nazionale a Roma, giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 21.00, al Teatro Golden (Via Taranto, 36), “C’eravamo tanto odiati”, la commedia brillante e graffiante scritta e diretta da Pino Ammendola, interpretata da Franco Oppini e dallo stesso Ammendola, prodotta da Maximo Event di Nicolò Innocenzi. Una coppia comica amatissima dal pubblico, un successo travolgente e poi uno scherzo finito male che cambia tutto: uno dei due cade dal palco, resta zoppo e tra i due esplode un odio profondo che li separa per oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “C’eravamo tanto odiati” con Franco Oppini e Pino Ammendola al Teatro Golden da giovedì 29 gennaio 2026

“Amami teatro” riconoscimento a sorpresa per Pino Ammendola: "Un grande onore poter recitare al Marrucino"

Una sorpresa speciale ha accolto Pino Ammendola al termine della sua coinvolgente performance al Marrucino, nel contesto del festival internazionale Cicognini. L’attore e regista ha ricevuto un riconoscimento inatteso, celebrando con gratitudine l’opportunità di recitare in un teatro così prestigioso, un momento che ha emozionato pubblico e artista, sottolineando la sua passione e dedizione al teatro.

Leggi anche: Dai Social al Teatro: The Coniugi al Teatro Golden con “Ho ragione lei”

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

C’eravamo tanto odiati. Scoppia la pace tra i farmacisti di Sifo e Sifact - Il caso risale al 2012 e fa riferimento ad uno scambio di accuse tra le due Società dopo la nascita della Sifact. quotidianosanita.it

Maestro di fama internazionale, Ettore Scola ha prodotto opere molto apprezzate da pubblico e critica, sia in Italia che all'estero. Tra i numerosi titoli famosi, ricordiamo: "C'eravamo tanto amati" (1974), "Una giornata particolare" (1977) e "La terrazza" (1980). - facebook.com facebook

Maestro di fama internazionale, Ettore Scola ha prodotto opere molto apprezzate da pubblico e critica, sia in Italia che all'estero. Tra i numerosi titoli di rilievo, ricordiamo: "C'eravamo tanto amati" (1974), "Una giornata particolare" (1977) e "La terrazza" (1980). x.com