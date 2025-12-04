Dai Social al Teatro | The Coniugi al Teatro Golden con Ho ragione lei
The Coniugi in “Ho ragione lei” con The Coniugi (Alina Person, Simone Gallo). Scritto da Simone Gallo, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli regia di Toni Fornari produzione Goldenstar AM srl Teatro Golden. The Coniugi dai Social al Teatro! “Ho ragione lei” con The Coniugi al palcoscenico del Teatro Golden La divertente coppia del web . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Il Festival di Teatro Sociale Integrato della Città di Viterbo torna per la sua quarta edizione, con una nuova stagione di spettacoli e incontri. Quattro compagnie, un unico obiettivo: creare un’’esperienza unica di inclusione e condivisione. Un viaggio emozionale - facebook.com Vai su Facebook
Il Solitario di Joana Vasconcelos sulla Terrazza del Pincio: cosa rappresenta l'opera - Domenica 7 dicembre, come ogni prima domenica del mese, sarà possibile visitare gratuitamente ... Segnala virgilio.it