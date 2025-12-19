Amami teatro riconoscimento a sorpresa per Pino Ammendola | Un grande onore poter recitare al Marrucino
Una sorpresa speciale ha accolto Pino Ammendola al termine della sua coinvolgente performance al Marrucino, nel contesto del festival internazionale Cicognini. L’attore e regista ha ricevuto un riconoscimento inatteso, celebrando con gratitudine l’opportunità di recitare in un teatro così prestigioso, un momento che ha emozionato pubblico e artista, sottolineando la sua passione e dedizione al teatro.
Un riconoscimento a sorpresa è stato consegnato all’attore e regista Pino Ammendola al termine della sua performance ne “I grandi Figli d’Abruzzo” recital con il testo e le musiche firmate dal maestro Davide Cavuti, andato in scena al foyer del Marrucino per il festival internazionale Cicognini. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
