Incontro del Pd sul tema della pace ospite a Rimini l' eurodeputata Annalisa Corrado

Riminitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico di Rimini, in collaborazione con Cgil Rimini ed EducAid, organizza un incontro pubblico giovedì 11 dicembre, con l’obiettivo di discutere il ruolo dell’Europa e le prospettive di pace in un contesto internazionale sempre più complesso. L’evento vedrà la partecipazione dell’eurodeputata Annalisa Corrado, offrendo un momento di confronto e riflessione su temi di grande attualità.

