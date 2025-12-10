Incontro del Pd sul tema della pace ospite a Rimini l' eurodeputata Annalisa Corrado
Il Partito Democratico di Rimini, in collaborazione con Cgil Rimini ed EducAid, organizza un incontro pubblico giovedì 11 dicembre, con l’obiettivo di discutere il ruolo dell’Europa e le prospettive di pace in un contesto internazionale sempre più complesso. L’evento vedrà la partecipazione dell’eurodeputata Annalisa Corrado, offrendo un momento di confronto e riflessione su temi di grande attualità.
Il Partito democratico della Città di Rimini, insieme a Cgil Rimini ed EducAid, organizza giovedì 11 dicembre, un appuntamento pubblico sul tema della pace e sul ruolo dell'Europa in uno scenario internazionale sempre più complesso.L'evento, dal titolo "Europa: il coraggio della pace", si terrà.
