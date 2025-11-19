Dalla nonviolenza al rifiuto del riarmo europeo incontro pubblico sul tema della pace

La pace non è ancora conquistata. E così, proprio Rete Pace Ferrara, per venerdì 21 (dalle 17.30 alle 20.30 alla Sala della Musica di via Boccaleone) propone un incontro pubblico dedicato al tema della nonviolenza e del rifiuto del riarmo europeo. La prima parte dell'iniziativa - organizzata in. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Dalla nonviolenza al rifiuto del riarmo europeo, incontro pubblico sul tema della pace Vai su X

Riarmo: lavialibera, un’inchiesta sui “trucchi con cui l’Europa ci porta alla guerra”. Don Ciotti, “contrattaccare sul piano ideologico e morale. Se vuoi la pace ... - Una mobilitazione di risorse così rapida e massiccia non si è mai vista nella storia dell’Unione europea: mai osata per rispondere alla crisi climatica, tentata, ma con mezzi più ridotti, per la ripre ... Lo riporta agensir.it