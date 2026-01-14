Giornata del dialetto | lectio della professoressa Daniela D’Alimonte in comune
In occasione della Giornata del dialetto, si svolgerà una lectio della professoressa Daniela D’Alimonte presso il municipio. L’evento mira a valorizzare il patrimonio linguistico locale, promuovendo la conoscenza e la tutela delle lingue regionali e delle tradizioni culturali. Un momento di approfondimento dedicato alla riflessione sulla ricchezza delle varietà linguistiche presenti nel nostro territorio.
Si terrà in comune una lectio della professoressa Daniela D’Alimonte per celebrare la giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali. Un evento per valorizzare il patrimonio linguistico territoriale. Appuntamento al 17 gennaio, alle ore 17, nella sala consiliare del comune di Spoltore, per. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Festival itinerante del dialetto abruzzese In occasione della Giornata nazionale del dialetto e delle lingue minori, Spoltore ospita un pomeriggio dedicato alla parola, alla poesia e alla musica popolare abruzzese. Saluti di Licio Di Biase Alessia Ghiott facebook
