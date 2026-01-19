C’è una novità Garlasco la perizia dei Poggi che aiuta Alberto Stasi

In un contesto di approfondimenti giudiziari, la famiglia Poggi ha fornito una perizia che contribuisce alla ricostruzione dei fatti. La loro posizione si mantiene stabile, distinguendosi dalle recenti ipotesi investigative che coinvolgono Andrea Sempio. Questa nuova analisi rappresenta un elemento importante nel procedimento, offrendo ulteriori spunti di riflessione sulla vicenda di Garlasco e sull’intera dinamica investigativa.

La posizione della famiglia Poggi resta ferma e appare sempre più distante dalle ipotesi investigative che negli ultimi mesi hanno riportato sotto i riflettori il nome di Andrea Sempio. Il team di legali e consulenti che assiste i genitori di Chiara Poggi non sembra nutrire alcun dubbio: il coinvolgimento dell’amico di Marco Poggi viene respinto in modo netto, nonostante l’indagine per concorso in omicidio e la concreta possibilità di un rinvio a giudizio, che lo stesso Sempio ha dichiarato di aspettarsi. Una lettura dei fatti che la parte offesa considera lontana dalla verità emersa nei processi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, i legali dei Poggi: «Chiara vide la cartella dei porno sul pc di Alberto Stasi». La perizia che cambia tutto

Nelle recenti indagini sul caso Poggi, i legali della famiglia hanno rilasciato nuovi elementi emersi da un’analisi informatica. In particolare, si segnala che Chiara Poggi avrebbe consultato contenuti compromettenti sul computer di Alberto Stasi la sera prima del tragico evento. Questa scoperta potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle indagini, offrendo nuovi spunti per comprendere meglio le dinamiche di quella notte.

Garlasco: famiglia Poggi e Andrea Sempio uniti contro la perizia sul DNA e Alberto Stasi (in aula)

A Garlasco, la famiglia Poggi e Andrea Sempio si sono schierati uniti contro la perizia sul DNA e Alberto Stasi, mentre l’incidente probatorio si avvicina. La tensione cresce con il countdown che si è concluso alle 10 del 18 dicembre, segnando un momento cruciale nel caso. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione sulla giustizia e sugli sviluppi che potrebbero cambiare le sorti della vicenda.

Garlasco News: la Nuova Ricostruzione che Scagiona Alberto Stasi

