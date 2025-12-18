Garlasco | famiglia Poggi e Andrea Sempio uniti contro la perizia sul DNA e Alberto Stasi in aula

A Garlasco, la famiglia Poggi e Andrea Sempio si sono schierati uniti contro la perizia sul DNA e Alberto Stasi, mentre l’incidente probatorio si avvicina. La tensione cresce con il countdown che si è concluso alle 10 del 18 dicembre, segnando un momento cruciale nel caso. La vicenda continua a tenere alta l’attenzione sulla giustizia e sugli sviluppi che potrebbero cambiare le sorti della vicenda.

© Panorama.it - Garlasco: famiglia Poggi e Andrea Sempio uniti contro la perizia sul DNA e Alberto Stasi (in aula) Il conto alla rovescia per l’incidente probatorio sul caso Garlasco è scaduto alle ore 10 del 18 dicembre. La perizia Albani è già stata depositata e l’accusa mette tutte le carte in tavola contro Andrea Sempio, attuale indagato per concorso nell’omicidio di Chiara Poggi del 2007. L’avvocato Francesco Compagna, che insieme a Gian Luigi Tizzoni assiste la famiglia della vittima, si dice «convinto della colpevolezza di Alberto Stasi ». A quest’ultimo è stato permesso di assistere in aula su sua esplicita richiesta, ma non può parlare. Il team legale dei Poggi ha quindi depositato un elaborato di dodici pagine diviso in due sezioni: genetica e impronte. 🔗 Leggi su Panorama.it Leggi anche: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi in aula a sorpresa durante l’incidente probatorio: giornata chiave per la perizia sul DNA? Leggi anche: Garlasco, Alberto Stasi a sorpresa in aula a Pavia. L'incidente probatorio, la perizia sul Dna e l'impronta 33: è il giorno decisivo? Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Caso Garlasco conto alla rovescia: tre giorni alla perizia in aula sul Dna. Il giallo dei monili; Garlasco, perizia dna su unghie di Chiara. Sempio: “Creeranno mostro”; Garlasco, l'udienza del 18 dicembre e gli indizi contro Sempio: «Scontrino, foto e telefonata a Marco Poggi più forti del Dna. Come si arriva a una condanna; Delitto di Garlasco: la storia di Chiara Poggi e le nuove indagini. Garlasco, il giorno della verità. Il retroscena sulla chiavetta dell'allarme di casa Poggi: "Custodita da qualcuno della famiglia". Ecco chi - La data del 18 dicembre 2025 era stata cerchiata in rosso sul calendario in quanto decisiva per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, avvenuto ormai oltre 18 anni fa. affaritaliani.it

Garlasco, ultimo atto dell’incidente probatorio su Sempio e il Dna. Stasi in aula a sorpresa - Alberto Stasi presente all'ultimo atto dell'incidente probatorio sul Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi ... ilfattoquotidiano.it

Garlasco, la famiglia Poggi: «Stasi colpevole, così si rovina la vita delle persone innocenti» - Io sono convinto della colpevolezza di Stasi e il nostro ordinamento gli dà una strada che ... msn.com

Dario Redaelli, consulente della famiglia della vittima dell'omicidio di Garlasco, è stato tra gli ospiti della trasmissione Quarto Grado su Rete 4 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.