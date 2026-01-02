CdS – Juventus Ottolini è il nuovo direttore sportivo | il comunicato ufficiale

Il Corriere dello Sport comunica che Marco Ottolini è stato nominato nuovo direttore sportivo della Juventus. La scelta, ufficializzata recentemente, segna un nuovo passo nel percorso di rinnovamento della società. Ottolini assumerà il ruolo di responsabile delle strategie di mercato e della costruzione della rosa per le prossime stagioni. La società bianconera si prepara così a un nuovo capitolo, con l’obiettivo di consolidare e rafforzare il progetto sportivo.

2026-01-02 16:20:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: Marco Ottolini è ufficialimente il nuovo direttore sportivo della Juventus. I bianconeri, dopo mesi con il ruolo vacante, hanno individuato nell’ex ds del Genoa il profilo giusto sul quale fondare il nuovo percorso. A partire dall’inizio del nuovo anno è entrato a far parte dell’organigramma del club, a riporto diretto di Comolli. Ottolini torna alla Juventus dopo l’esperienza a Torino dal 2018 al 2022. Lo scorso ottobre era arrivata la risoluzione consensuale con il Genoa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

