Catturato l' uomo che ha rapinato una banca a Torino così aveva messo a segno il colpo armato di coltello

Nella città di Torino, un uomo è stato arrestato in seguito a una rapina in banca. L’individuazione dell’autore è avvenuta grazie alle indagini della Squadra Mobile, che hanno permesso di ricostruire l’evento e di identificare il sospetto, che aveva minacciato i presenti con un coltello. L’arresto conclude un procedimento investigativo volto a garantire la sicurezza e il rispetto delle norme.

Eseguito un arresto a Torino, dove un cittadino italiano è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con l’accusa di rapina aggravata. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale su richiesta della Procura, dopo che l’uomo era stato identificato come autore di una rapina avvenuta il 28 novembre scorso ai danni della filiale della “Cassa di Risparmio di Asti” in via Cibrario 6. L’arrestato si trova attualmente detenuto presso la casa circondariale di Siena. I fatti: la rapina in banca Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine grazie a un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Torino. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Catturato in Spagna il 20enne che aveva rapinato a torso nudo una pizzeria a San Giovanni in Persiceto

Un giovane di 20 anni, responsabile di aver rapinato una pizzeria a San Giovanni in Persiceto, è stato recentemente arrestato in Spagna. L’uomo si era presentato senza maglietta, insultando il pizzaiolo e colpendolo con un pugno prima di scappare con il bottino. L’arresto rappresenta la conclusione di un’indagine che ha coinvolto le forze dell’ordine italiane e spagnole.

