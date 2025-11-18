Catturato rapinatore seriale a Torino era l' incubo di banche e supermercati | così metteva a segno i colpi

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Torino per tre rapine a una banca e due supermercati, individuato grazie a impronte digitali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

