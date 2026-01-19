Catania sottoposta a Tso la madre che ha tentato di soffocare la figlia di 5 mesi I messaggi deliranti alla sorella prima di barricarsi in camera

A Catania, una donna è stata sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) dopo aver tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi. Prima dell’intervento, la madre ha inviato messaggi deliranti alla sorella e si è barricata in camera. L’episodio ha suscitato preoccupazione nella comunità e solleva questioni sulla salute mentale e sulla tutela dei minori.

È stata sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) la giovane donna che ieri, domenica 18 gennaio, ha tentato di uccidere la figlia di cinque mesi soffocandola. A bloccarla sono stati i carabinieri di Catania, avvisati con una chiamata al 112. Dall’altra parte della cornetta c’era la zia materna minorenne della bambina, che si era allarmata dopo avere ricevuto un sms da sua sorella con cui le annunciava l’insano gesto: «Vivrò, morirò premendo il cuscino, morirò anch’io. State bene ragazzi». L’intervento dei carabinieri. Arrivata sul posto, la pattuglia di militari è salita all’ultimo piano dello stabile e ha forzato la porta della camera da letto dove la donna si era chiusa a chiave.🔗 Leggi su Open.online

Catania, tenta di soffocare la figlia di 5 mesi con un cuscino: salvata dai carabinieri dopo l’allarme della sorella

A Catania, una donna di 20 anni ha tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. L’intervento tempestivo dei carabinieri, allertati dalla sorella tramite un sms, ha evitato il peggio. L’episodio si è verificato nel rione Marinaro della Plaia, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza familiare e sulle condizioni della madre. La bambina è stata soccorsa e ora si trova sotto osservazione.

Tenta di soffocare la figlia di cinque mesi: madre fermata dai carabinieri a Catania

A Catania, i carabinieri hanno fermato una donna in stato di agitazione che avrebbe tentato di soffocare la propria figlia di cinque mesi con un cuscino. L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di mettere in sicurezza il bambino. La vicenda è attualmente sotto approfondimento, mentre la donna è stata condotta in caserma per le indagini.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Incredibile a Catania, tenta di soffocare la figlia di 5 mesi: madre sottoposta a Tso - E’ stata sottoposta a Trattamento sanitario obbligatorio (Tso) la giovane donna che ieri, a Catania, ha tentato di uccidere la figlia di 5 mesi soffocandola. msn.com