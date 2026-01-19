catania arrestato parcheggiatore abusivo denunciato ben 12 volte in pochi mesi

Una persona di 28 anni a Catania è stata arrestata dalla polizia per aver esercitato l’attività di parcheggiatore abusivo nonostante il divieto di accesso alle aree urbane. L’uomo, già denunciato 12 volte in pochi mesi, è stato fermato durante un controllo. L’intervento rientra nelle operazioni di sicurezza volte a contrastare l’occupazione non autorizzata di spazi pubblici e garantire la tranquillità urbana.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Bloccato nonostante il divieto di accesso alle aree urbane. La polizia ha arrestato un parcheggiatore abusivo catanese di 28 anni per violazione degli obblighi legati alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. L’uomo era già sottoposto anche al Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), disposto dal questore di Catania dopo numerosi interventi delle forze dell’ordine che lo avevano sorpreso più volte mentre indirizzava le manovre degli automobilisti in cerca di parcheggio tra via Dusmet e piazza Borsellino. Dodici denunce in pochi mesi e precedenti penali. Nel giro di pochi mesi, il 28enne era stato denunciato ben 12 volte. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

