Catania controlli nel centro storico | denunciato un parcheggiatore abusivo e sanzionati altri quattro
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri contro l’illegalità diffusa. Nel quadro delle attività di prevenzione e controllo predisposte dal Comando Provinciale di Catania, i Carabinieri hanno intensificato la vigilanza nel centro storico, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e aumentare il senso di sicurezza tra cittadini e visitatori. Le pattuglie dell’Arma di Piazza Dante, affiancate dal 12° Reggimento Sicilia, hanno svolto verifiche mirate nelle aree più soggette alla presenza di individui che gestiscono illegalmente la sosta. Denunciato un 31enne e sanzioni per altri quattro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
