Carote di ghiaccio dal Monte Bianco all’Antartide

Due campioni di ghiaccio provenienti dai ghiacciai alpini sono stati trasportati dall’Ice Memory Foundation dalla Alpi all’Antartide, a bordo della rompighiaccio Laura Bassi. Dopo oltre 50 giorni di viaggio da Trieste, i campioni sono stati consegnati alla stazione di Concordia, contribuendo allo studio dei cambiamenti climatici e delle riserve d’acqua glaciali.

Dalle Alpi all’Antartide, sono arrivate, dopo un lungo viaggio di più di 50 giorni a bordo della rompighiaccio Laura Bassi, salpata da Trieste, due preziosi campioni di ghiaccio provenienti da ghiacciai alpini in ritiro, prelevati con il supporto della Ice Memory Foundation, per raggiungere la Stazione italo-francese di Concordia. Le due carote di ghiaccio alpine, estratte dal Monte Bianco (Col du Dôme, Francia, 2016) e dal Grand Combin (Svizzera, 2025), sono state archiviate a pochi metri dalla Stazione, nel cuore dell’altopiano antartico, nell’Ice Memory Sanctuary, appena inaugurato. Il trasporto è avvenuto nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide1 (PNRA), ed è stato gestito dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Carote di ghiaccio dal Monte Bianco all’Antartide Leggi anche: Il ghiaccio si scioglie e la vetta si abbassa, l’allarme sul Monte Bianco: “Impatto inaspettato” Antartide, inaugurato l’archivio del ghiaccioÈ stato inaugurato l’Ice Memory Sanctuary, un nuovo archivio del ghiaccio situato nel plateau antartico. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. La prima biblioteca di carote di ghiaccio in Antartide per preservare la memoria climatica dell'umanità - È stata inaugurata alla stazione Concordia e ospiterà campioni provenienti dai ghiacciai di tutta la Terra che permetteranno alle generazioni future di ... lescienze.it

In Antartide prende vita un progetto senza precedenti: il primo archivio permanente per la conservazione delle carote di ghiaccio del progetto Ice Memory. Dopo un viaggio di oltre 50 giorni a bordo della rompighiaccio Laura Bassi, due preziosi campioni alpini - facebook.com facebook

Dopo un viaggio lungo oltre 50 giorni, preziose carote di ghiaccio estratte da #ghiacciai alpini in rapido ritiro sono state depositate in una grotta scavata nel #ghiaccio antartico. #Antartide #Clima @CNRsocial_ @ENEAOfficial #Europa #Italia #ricerca x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.