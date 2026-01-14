Antartide inaugurato l’archivio del ghiaccio

È stato inaugurato l’Ice Memory Sanctuary, un nuovo archivio del ghiaccio situato nel plateau antartico. Questa struttura conserva campioni di ghiaccio provenienti dalle Alpi, tra cui carote prelevate dal Monte Bianco e dal Grand Combin. L’iniziativa mira a preservare la storia del clima e a favorire studi scientifici sulla variazione climatica nel tempo. L’installazione rappresenta un importante passo nella conservazione delle risorse glaciali a livello globale.

(Adnkronos) – Dalle Alpi al plateau antartico per conservare la storia del clima. E' stato inaugurato l’Ice Memory Sanctuary, l’infrastruttura scavata sotto strati compatti di neve dove sono state trasferite le due carote di ghiaccio alpino estratte dal Monte Bianco (Col du Dôme, Francia) e dal Grand Combin (Svizzera). Contenenti la memoria dell’atmosfera del passato, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

