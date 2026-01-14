Antartide inaugurato l’archivio del ghiaccio

È stato inaugurato l’Ice Memory Sanctuary, un nuovo archivio del ghiaccio situato nel plateau antartico. Questa struttura conserva campioni di ghiaccio provenienti dalle Alpi, tra cui carote prelevate dal Monte Bianco e dal Grand Combin. L’iniziativa mira a preservare la storia del clima e a favorire studi scientifici sulla variazione climatica nel tempo. L’installazione rappresenta un importante passo nella conservazione delle risorse glaciali a livello globale.

