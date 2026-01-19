Carnevale AMare a Fiumicino

Il Carnevale AMare di Fiumicino ritorna per la sua 36ª edizione, con due appuntamenti programmati domenica 8 e domenica 15 febbraio. L'evento rappresenta una tradizione locale che coinvolge la comunità e offre momenti di festa e convivialità. Un'occasione per vivere le atmosfere del Carnevale in un ambiente accogliente e familiare, nel rispetto delle tradizioni e della partecipazione di tutti.

Il Carnevale AMare torna a Fiumicino con la sua 36esima edizione, che si svolgerà domenica 8 e domenica 15 febbraio. Il programmaDomenica 8 febbraio, dalle 9 alle 19, sarà attivo il mercatino, mentre dalle 11 alle 12.30 è prevista animazione con artisti di strada. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17.🔗 Leggi su Romatoday.it

Fiumicino, torna il Carnevale AMare: due domeniche di eventi e la grande sfilata

A Fiumicino, il Carnevale AMare ritorna con la sua 36ª edizione, offrendo due domeniche di eventi e una sfilata tradizionale. L’appuntamento, ormai consolidato nel calendario locale, rappresenta un momento di festa e condivisone per la comunità, mantenendo viva la tradizione carnevalesca della città.

Leggi anche: “Incanto Riciclus”: a Fiumicino la magia del riciclo entra in classe con il nuovo progetto didattico di Fiumicino Ambiente

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Carnevale 2026 sul litorale romano: eventi gratuiti, sfilate e allegria a Fiumicino e Testa di Lepre - Il Carnevale 2026 sul litorale romano si prepara a regalare giornate di festa, colori e intrattenimento per tutta la famiglia. msn.com