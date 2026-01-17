Fiumicino torna il Carnevale AMare | due domeniche di eventi e la grande sfilata

A Fiumicino, il Carnevale AMare ritorna con la sua 36ª edizione, offrendo due domeniche di eventi e una sfilata tradizionale. L’appuntamento, ormai consolidato nel calendario locale, rappresenta un momento di festa e condivisone per la comunità, mantenendo viva la tradizione carnevalesca della città.

Fiumicino, 17 gennaio 2026 – Il Carnevale AMare torna a Fiumicino con la 36ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi del calendario cittadino. L’evento si svolgerà in due domeniche, l’8 e il 15 febbraio, con un programma pensato per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori tra animazione, spettacoli e la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Gli eventi di domenica 8 febbraio. La prima giornata, domenica 8 febbraio, sarà dedicata all’animazione e alle attività diffuse nell’arco dell’intera giornata. Dalle 9.00 alle 19.00 sarà attivo il mercatino, mentre dalle 11.00 alle 12. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

