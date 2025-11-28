Incanto Riciclus | a Fiumicino la magia del riciclo entra in classe con il nuovo progetto didattico di Fiumicino Ambiente

Fiumicino, 28 novembre 2025 – Un nuovo anno scolastico, una nuova avventura all’insegna della sostenibilità e della fantasia. Per l’a.s. 20252026 il Comune di Fiumicino e Fiumicino Ambiente hanno presentato “Incanto Riciclus”, il progetto di didattica ambientale rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, che unisce il tema del riciclo all’immaginario magico per insegnare ai più giovani, in modo coinvolgente e creativo, l’importanza del rispetto per l’ambiente e della corretta gestione dei rifiuti. “Il riciclo non è solo una buona pratica: è un linguaggio che parla di futuro. Con Incanto Riciclus abbiamo scelto di raccontarlo ai bambini in un modo che li emozioni, perché le emozioni sono ciò che rimane e che, un domani, guida le scelte degli adulti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it