Cardito inaugura il nuovo Teatro Comunale intitolato a Peppe Vessicchio

Domani a Cardito si inaugura il nuovo Teatro Comunale, intitolato a Peppe Vessicchio. L’evento prevede la partecipazione delle istituzioni e un programma musicale dedicato a Napoli, offrendo un’occasione di confronto culturale e valorizzazione del territorio. La cerimonia rappresenta un momento importante per la comunità locale e per il panorama culturale della zona.

Domani l'inaugurazione del nuovo Teatro Comunale di Cardito, intitolato al maestro Peppe Vessicchio, con istituzioni, musica e uno spettacolo dedicato a Napoli. La città di Cardito celebra la musica, la cultura e una delle sue figure artistiche più rappresentative. Domani, sabato 17 gennaio, a partire dalle ore 17:30, si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione e di intitolazione al Maestro e Direttore d'Orchestra "Peppe" Vessicchio del nuovo Teatro Comunale di Cardito, realizzato grazie a un finanziamento della Città Metropolitana di Napoli di 4 milioni di euro. La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, del Vicepresidente della Regione Campania, Mario Casillo, e del Sindaco di Cardito, Giuseppe Cirillo, che ricopre anche il ruolo di Vicesindaco della Città Metropolitana.

