Sabato i funerali di Rocco Amato il 28enne morto a Barcellona Lutto cittadino a Francolise
La salma di Rocco Amato rientrerà in Italia nelle prossime ore, poi, sabato 6 dicembre, si svolgeranno i funerali a Francolise, nella provincia di Caserta; per l'occasione, il sindaco ha proclamato il lutto cittadino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
