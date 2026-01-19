Caos tra giornalisti in sala stampa | la conferenza del Ct senegalese viene interrotta

Durante la conferenza stampa al termine della finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco, si sono verificati momenti di tensione tra i giornalisti, portando all’interruzione dell’evento. La partita, conclusa con la vittoria del Senegal, ha lasciato spazio a disordini che hanno coinvolto anche le modalità di discussione tra i presenti. La situazione ha richiesto interventi per ristabilire l’ordine e proseguire con le comunicazioni ufficiali.

Scene di caos in conferenza stampa dopo la finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco, vinta dal Senegal. Quando Pape Thiaw, il managar vincitore, entra in sala stampa i giornalisti senegalesi lo accolgono con un applauso, quelli marocchini rispondono con fischi. Volano insulti, un cronista tunisino filma la scena e scatena la reazione di un collega senegalese, che si avvicina in modo minaccioso. I marocchini intervengono in sua difesa e la tensione sale, con i gruppi a pochi passi dallo scontro. Il press officer della CAF interviene allora per invitare Thiaw ad andarsene. La conferenza stampa finisce prima ancora di cominciare, tra urla e minacce in più lingue.

