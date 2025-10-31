Spalletti Juve l’ex CT fa subito capire chi è in conferenza stampa | Filosofia di gioco? C’entrano pragmatismo e bellezza Poi la stoccata ai giornalisti

Spalletti Juve, il tecnico chiarisce la sua filosofia. Il bel gioco è un obiettivo secondario. Poi sfida i giornalisti ad innovare il loro linguaggio. Luciano Spalletti non si nasconde e, incalzato sull’eterno dibattito tra “risultatisti” e “giochisti”, traccia la sua linea in modo netto. Il nuovo allenatore della Juventus ha risposto alle domande sulla sua filosofia di calcio, mettendo subito in chiaro quali siano le priorità assolute per la sua squadra. Il tecnico della Vecchia Signora ha spiegato che, al di là delle definizioni accademiche, il campo ha una sola verità. Spalletti è consapevole che non sempre l’estetica e il risultato vanno di pari passo, e in caso di scelta, non ha dubbi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

