Olimpiadi Milano Cortina la conferenza stampa che non c’è | domande negate ai giornalisti

“Microfono ‘media’ uno. microfono nero! Microfono ‘media’ giallo! Sentiamo il volume. più alto. Ok!”. Fervono i lavori di preparazione della conferenza stampa convocata da Fondazione Milano Cortina 2026 all’Auditorium Giovanni Testori, che si trova nel palazzo della Regione Lombardia a Milano. I tecnici verificano che tutto sia pronto perché i giornalisti possano interloquire con le persone che dovrebbero animare la press conference. Si tratta del presidente Giovanni Malagò, dell’amministratore delegato Andrea Varnier, di Diana Bianchedi, capo strategia di Milano Cortina, e di Raffaella Paniè, direttore del brand, identità e look delle Olimpiadi invernali italiane che si mostrano al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi Milano Cortina, la conferenza stampa che non c’è: domande negate ai giornalisti

