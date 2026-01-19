Caos sulla Pontina | chilometri di code per un camion in fiamme

Questa mattina, sulla Pontina, si sono registrati lunghi disagi a causa di un camion in fiamme, che ha provocato code e rallentamenti lungo diversi chilometri. La situazione ha interessato i pendolari diretti verso Roma, creando disagi alla viabilità. Sono in corso le operazioni di gestione dell’incidente, mentre si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Mattinata difficile per i pendolari. Diversi chilometri di code hanno interessato la carreggiata nord, da Castel Romano. Disagi anche verso Latina per lavori Mattinata complicata per i pendolari che questa mattina si sono messi in viaggio sulla Pontina per raggiungere la Capitale. Intorno alle 6 di mattina di oggi, lunedì 19 gennaio, un camion ha preso fuoco all'altezza di Castel Romano (foto pagina Facebook Via Pontina SS 148), mandando in tilt la circolazione per buona parte della mattinata. Nel giro di breve tempo, quando il traffico si è intensificato, si sono formati circa 10 chilometri di coda lungo la carreggiata in direzione Roma, in particolare tra Castel Romano e Pomezia.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Leggi anche: Fiamme e fumo altissimo, caos in autostrada: traffico paralizzato e code per chilometri

Leggi anche: Fiamme e fumo altissimo, caos in autostrada: traffico paralizzato, code per chilometri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Auto si ribalta sulla Pontina, strada chiusa: caos e traffico deviato a Castel Romano - Per cause ancora da chiarire, una macchina si è ribaltata al chilometro 22,700 in direzione sud a Roma. fanpage.it

Inizio settimana nel caos sulla strada provinciale Laurentina, mentre il traffico è nuovamente in tilt sulla statale Pontina. facebook

ROMA NON È IL BANCOMAT DI GUALTIERI Prima le strisce blu, ora gli ausiliari trasformati in sceriffi della sosta E intanto spuntano autovelox ovunque: GRA, Colombo, Pontina, Aurelia, Lungotevere… Più multe Più caos Zero sicurezz x.com