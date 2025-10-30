Fiamme e fumo altissimo caos in autostrada | traffico paralizzato e code per chilometri

Italia, un incendio spaventoso ha colpito nella tarda mattinata di questo giovedì 30 ottobre la zona del casello autostradale. Le fiamme, visibili da diversi chilometri di distanza, hanno generato una densa colonna di fumo nero che ha rapidamente avvolto l'intera area, suscitando preoccupazione e allarme tra automobilisti e viaggiatori in transito. Secondo quanto riferito da alcuni presenti, il rogo è stato preceduto da un forte boato, seguito da una nube scura che ha oscurato il cielo della zona circostante. Le cause del rogo e i momenti di terrore al casello. Le prime ricostruzioni indicano che l'incendio sia stato scatenato da un mezzo pesante carico di materiali altamente infiammabili.

fiamme e fumo altissimo caos in autostrada traffico paralizzato e code per chilometri

© Tvzap.it - Fiamme e fumo altissimo, caos in autostrada: traffico paralizzato e code per chilometri

