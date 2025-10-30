Fiamme e fumo altissimo caos in autostrada | traffico paralizzato code per chilometri
Momenti di paura al casello autostradale di Brescia Sud, lungo la A21 Torino-Brescia, dove un violento incendio ha completamente avvolto la struttura. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo le autorità a chiudere il tratto autostradale in via precauzionale. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata nel cielo, visibile anche a grande distanza, spaventando automobilisti e residenti delle zone limitrofe. L’intero casello di Brescia Sud è stato evacuato e l’accesso all’autostrada è stato interdetto in entrambe le direzioni. Secondo le prime informazioni, i veicoli in transito vengono deviati verso i caselli precedenti, mentre le squadre di emergenza sono impegnate sul posto per domare il rogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
