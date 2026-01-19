Caos bollettini l' opposizione | Nessun controllo sugli atti si rischiano pagamenti fantasma

L’ufficio postale si trova al centro di una situazione di confusione, con cittadini che devono spostarsi ripetutamente tra gli sportelli a causa di problemi nei bollettini. L’opposizione evidenzia una mancanza di controllo sugli atti, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di pagamenti inesistenti o 'fantasma'. La situazione crea disorientamento tra gli utenti e sollecita un intervento per garantire maggiore trasparenza e efficienza nei servizi postali.

Caos all’ufficio postale con cittadini disorientati costretti a un ‘pellegrinaggio’ tra gli sportelli. È quanto denunciato dai consiglieri di opposizione Aldo Simonelli e Vincenzo Mastroianni a Frignano a seguito dell'invio massivo di avvisi di pagamento (TARIIdrico) contenenti errori.🔗 Leggi su Casertanews.it

Caos bollettini a Frignano, l’opposizione: “Amministrazione assente e cittadini nel caos”

Frignano, caos bollettini. L’opposizione: “Amministrazione assente e cittadini nel caos. Nessun controllo sugli atti, si rischiano pagamenti fantasma” - Frignano, 19 Gennaio – Caos all'ufficio postale e cittadini disorientati costretti a un inaccettabile pellegrinaggio tra gli sportelli. sciscianonotizie.it

