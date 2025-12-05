Tari Comune di Genova contro le fake news | Bollettini corretti nessun errore

Non sono sbagliate le cifre della Tari che i genovesi dovranno pagare: il Comune di Genova ha chiarito con una nota ufficiale che tutti i conteggi, contenuti nei bollettini sono corretti. La data entro cui pagare il saldo della tassa rifiuti è fissata per il 16 dicembre ma nei giorni scorsi hanno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

