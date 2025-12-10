Sicurezza nel quartiere Oltresavio Cesena Siamo Noi | Cittadini rassegnati e amministrazione assente

Cesenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Oltresavio di Cesena, si è svolto un incontro sulla sicurezza, con la partecipazione del gruppo consiliare Cesena Siamo Noi, il comandante della Polizia Locale Andrea Piselli e l’assessore Luca Ferrini. L’evento ha evidenziato le preoccupazioni dei cittadini e la percezione di mancanza di interventi efficaci da parte dell’amministrazione.

Ieri sera, martedì, il gruppo consiliare Cesena Siamo Noi ha partecipato all’incontro organizzato nel quartiere Oltresavio sul tema della sicurezza, alla presenza del comandante della Polizia Locale Andrea Piselli e dell’assessore Luca Ferrini.“La sala era piena, segno evidente dell’urgenza e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

