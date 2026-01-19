Cantieri a Bibbiena il sindaco annuncia | Venti conclusi dall' inizio del secondo mandato

Il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, ha annunciato che, dall'inizio del secondo mandato fino al 31 dicembre 2025, sono stati completati venti cantieri, con un investimento complessivo di circa 3 milioni di euro. Questa fase di lavori rappresenta un passo importante nel miglioramento delle infrastrutture e dei servizi nel territorio comunale. L'amministrazione continua a lavorare per promuovere lo sviluppo e la riqualificazione della comunità locale.

Venti cantieri conclusi per un totale di 3 milioni di euro di investimenti. È quanto annunciato dal sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, che ha fatto un bilancio dei lavori dall'inizio del secondo mandato fino al 31 dicembre 2025.

Bibbiena ha completato venti cantieri dall'inizio del suo secondo mandato. Questa significativa attività di lavoro pubblico riflette l'impegno dell'amministrazione comunale nel migliorare le infrastrutture e i servizi della città. Il sindaco ha commentato i risultati raggiunti finora, sottolineando l'importanza di continuare su questa strada per il benessere della comunità e lo sviluppo del territorio.

