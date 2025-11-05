Le prime elezioni dall’inizio del secondo mandato di Trump sono andate molto bene per i Democratici

Metropolitanmagazine.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante le dichiarazioni pubbliche e le (non troppo) velate minacce del presidente degli Stati Uniti, le prime votazioni importanti dalla rielezione di Donald Trump si sono rivelate un successo per i Democratici. I loro candidati hanno vinto in tutte le principali competizioni, incluse quelle per i nuovi governatori di Virginia e New Jersey e per i sindaci di diverse città, prima fra tutte New York. Il successo era in parte già annunciato, trattandosi di posti in cui il Partito Democratico è solito imporsi, ma questo rimane un risultato valido, oltre che un primo test circa l’operato dell’amministrazione Trump in termini di consensi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

le prime elezioni dall8217inizio del secondo mandato di trump sono andate molto bene per i democratici

© Metropolitanmagazine.it - Le prime elezioni dall’inizio del secondo mandato di Trump sono andate molto bene per i Democratici

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Le prime elezioni in Siria dalla fine della dittatura - Domenica 5 ottobre si sono tenute in Siria le prime elezioni dalla fine della dittatura della famiglia Assad, durata più di cinquant’anni e rovesciata in modo rapido e inaspettato lo scorso dicembre. Da ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Prime Elezioni Dall8217inizio Secondo