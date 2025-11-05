Le prime elezioni dall’inizio del secondo mandato di Trump sono andate molto bene per i Democratici
Nonostante le dichiarazioni pubbliche e le (non troppo) velate minacce del presidente degli Stati Uniti, le prime votazioni importanti dalla rielezione di Donald Trump si sono rivelate un successo per i Democratici. I loro candidati hanno vinto in tutte le principali competizioni, incluse quelle per i nuovi governatori di Virginia e New Jersey e per i sindaci di diverse città, prima fra tutte New York. Il successo era in parte già annunciato, trattandosi di posti in cui il Partito Democratico è solito imporsi, ma questo rimane un risultato valido, oltre che un primo test circa l’operato dell’amministrazione Trump in termini di consensi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
