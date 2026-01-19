Bibbiena venti cantieri conclusi dall’inizio del secondo mandato

Bibbiena ha completato venti cantieri dall’inizio del suo secondo mandato. Questa significativa attività di lavoro pubblico riflette l’impegno dell’amministrazione comunale nel migliorare le infrastrutture e i servizi della città. Il sindaco ha commentato i risultati raggiunti finora, sottolineando l’importanza di continuare su questa strada per il benessere della comunità e lo sviluppo del territorio.

Arezzo, 19 gennaio 2026 – Bibbiena, venti cantieri c onclusi dall'inizio del secondo mandato, le considerazioni del sindaco. "Sono molto contento di annunciare che, dall'inizio di questo secondo mandato, in circa un anno e mezzo di nuova amministrazione, sono stati conclusi 20 cantieri per un totale di 3 milioni di euro di investimenti". Con queste parole il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli annuncia questo primo bilancio dall'inizio del suo secondo mandato. Il Sindaco racconta così questo importante traguardo intermedio: "Sono 20 i cantieri conclusi dell'inizio del secondo mandato fino al 31 dicembre 2025.

