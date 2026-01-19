Canone Rai 2026 esenzione per gli over 75 | come fare e le scadenze da rispettare
Il Canone Rai per il 2026 rappresenta ancora una spesa obbligatoria per molte famiglie italiane. Tuttavia, sono previste alcune esenzioni, come quella per gli over 75. In questa guida, si spiegano le modalità per richiedere l’esenzione e le scadenze da rispettare, offrendo informazioni chiare e precise per orientarsi nella gestione di questa voce di spesa.
(Adnkronos) – Il Canone Rai resta anche nel 2026 una voce di spesa fissa per milioni di famiglie italiane. L’importo è confermato a 90 euro l’anno, addebitati direttamente nella bolletta dell’energia elettrica dell’abitazione principale. Tuttavia, la normativa prevede importanti esenzioni, in particolare per gli anziani con redditi contenuti, che possono non pagare il canone se in possesso di specifici requisiti. Come ricordano gli esperti, il pagamento del Canone Rai è obbligatorio per chiunque possieda un televisore in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo, anche se non guarda i canali Rai.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Canone Rai, chi può chiedere l’esenzione per il 2026 e come
Il termine per presentare domanda di esenzione dal canone Rai 2026 è fissato al 31 gennaio. Possono richiedere l’esenzione gli over 75 con un reddito inferiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri, nonché coloro che non possiedono un televisore. È importante rispettare le scadenze e verificare i requisiti per usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente.
