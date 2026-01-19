Canone Rai 2026 esenzione per gli over 75 | come fare e le scadenze da rispettare

Il Canone Rai per il 2026 rappresenta ancora una spesa obbligatoria per molte famiglie italiane. Tuttavia, sono previste alcune esenzioni, come quella per gli over 75. In questa guida, si spiegano le modalità per richiedere l’esenzione e le scadenze da rispettare, offrendo informazioni chiare e precise per orientarsi nella gestione di questa voce di spesa.

(Adnkronos) – Il Canone Rai resta anche nel 2026 una voce di spesa fissa per milioni di famiglie italiane. L’importo è confermato a 90 euro l’anno, addebitati direttamente nella bolletta dell’energia elettrica dell’abitazione principale. Tuttavia, la normativa prevede importanti esenzioni, in particolare per gli anziani con redditi contenuti, che possono non pagare il canone se in possesso di specifici requisiti. Come ricordano gli esperti, il pagamento del Canone Rai è obbligatorio per chiunque possieda un televisore in grado di ricevere il segnale radiotelevisivo, anche se non guarda i canali Rai.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Canone Rai, scatta l’esenzione nel 2026: come evitare di pagarlo

Canone Rai, chi può chiedere l’esenzione per il 2026 e come

Il termine per presentare domanda di esenzione dal canone Rai 2026 è fissato al 31 gennaio. Possono richiedere l’esenzione gli over 75 con un reddito inferiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri, nonché coloro che non possiedono un televisore. È importante rispettare le scadenze e verificare i requisiti per usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa vigente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Esenzione canone RAI nel 2026: scadenza, requisiti, modulo - Qual è la scadenza, quali sono i requisiti e i moduli per richiedere l’esenzione dal canone RAI nel 2026, per chi non possiede una TV, per anziani over 75 e per militari e diplomatici. ticonsiglio.com