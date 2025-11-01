Canone Rai scatta l’esenzione nel 2026 | come evitare di pagarlo
Ecco come evitare di pagare il canone Rai, è un’opportunità molto importante e rappresenta un beneficio non da poco. Oggi giorno il pagamento delle bollette è un esborso molto importante per i cittadini, una cosa a cui praticamente tutti siamo obbligati e che rappresenta una spesa non indifferente. Che sia la bolletta della spazzatura, dell’acqua. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Approfondisci con queste news
Polizze vita: se la riscatti, scatta il sequestro La Cassazione (34306/25) sequestra il riscatto della polizza a un indagato per riciclaggio. Il... - facebook.com Vai su Facebook
Canone RAI: i termini per richiedere l’esenzione per tutto il 2026 - Il canone TV, meglio noto come “canone RAI”, è l’imposta dovuta per la detenzione di un apparecchio televisivo. Riporta strettoweb.com
Canone Rai, non tutti devono pagarlo: l’età che dà diritto all’esenzione - A un'età specifica, è possibile richiedere l'esenzione dal Canone Rai: le regole da rispettare e come ottenere questo beneficio. Secondo donnaglamour.it
Canone Rai, abbassamento fino al 15% tariffa. Blitz della Lega sugli emendamenti in Senato. Anche limite ai mandati per componenti cda - Tre emendamenti sul canone Rai e uno sul limite ai mandati per i componenti del consiglio di amministrazione. Lo riporta ilmessaggero.it