La Spezia, 3 novembre 2025 – Continui cambi al vertice nel Girone 1 del campionato calcistico provinciale Uisp a 11, dove in testa, questa settimana ci sono Sarzana e Blues Boys. I primi strapazzano una delle ex leader, il Comano, mentre ci pensa l' Amatori Castelnuovo a passeggiare in trasferta sul campo dell'altra ex capolista, La Serra, con uno strepitoso poker targato Peigottu e Pasciuti; il Sarzana, invece, ha battuto il Gs Pozzuolo. Questo dopo la sesta di andata della kermesse curata dalla Lega della Spezia e della Valdimagra. Nel Girone 2, invece, dove l' Aston Uella Carrara ottiene il sesto acuto di fila, mentre tiene il passo dietro soltanto il Riomaior Bar O'Netto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio Uisp a 11: cambio della guardia con in testa Sarzana e Blues Boys