Calcio il Milan risponde all’Inter e resta a -3 dalla vetta Vincono anche Roma e Fiorentina

Nella giornata di domenica 18 gennaio, si sono disputate quattro partite valide per il ventunesimo turno della Serie A 2025-2026. Il Milan ha risposto all’Inter mantenendo un distacco di tre punti dalla vetta, mentre Roma e Fiorentina hanno ottenuto importanti vittorie. Nonostante pochi gol, le gare hanno regalato momenti di grande intensità, contribuendo a definire la classifica di metà stagione.

Pochi gol ma grandi emozioni nella giornata di domenica 18 gennaio, che ha visto lo svolgimento di altre quattro partite valevoli per il ventunesimo turno (il secondo del girone di ritorno) della Serie A 2025-2026 di calcio maschile. Domani sono previsti come posticipi del lunedì sera Cremonese-Verona alle 18.30 e Lazio-Como alle 20.45. Vittoria dall'enorme peso specifico davanti al pubblico di 'San Siro' per il Milan di Massimiliano Allegri, che batte di misura (ma dominando in lungo e in largo) il Lecce 1-0 grazie al gol del neoentrato Fullkrug al 76?. I rossoneri rispondono così ai successi delle avversarie dirette e consolidano la seconda piazza in classifica a -3 dall'Inter capolista e a +3 sul Napoli.

Il progetto tecnico del #Milan continua a volgere lo sguardo con grande attenzione verso il #RealMadrid. Dopo l’arrivo a Milano di #Modric occhi su #Alaba. Lo riporta Calciomercato.it. #calcionews24 - facebook.com facebook

#Banchero: "Il calcio ha sempre fatto parte della mia vita. Il #Milan è una delle squadre per cui tifo" #MilanPress x.com

