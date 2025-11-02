Calcio femminile Roma a punteggio pieno dopo 4 turni in Serie A Vincono Juventus e Fiorentina
Calato il sipario sul quarto turno del campionato di calcio femminile di Serie A. Grandi attese per i tre match odierni, che hanno definito la situazione in classifica generale. Nel Lunch Match, allo stadio “Tre Fontane” si sono affrontate Roma e Inter. La compagine allenata da Luca Rossettini ha fatto valere il fattore campo e si è imposta con un perentorio 3-0. Le marcature portano la firma di Marta Pandini al 4?, Giulia Dragoni al 67? e Manuela Giugliano al 90+4?. Un incontro in cui le capitoline si sono confermate superiori, dando seguito all’ottimo inizio di campionato. Roma, infatti, in fuga e a punteggio pieno (12 punti), mentre la Beneamata rimane a 5 punti (ottava posizione). 🔗 Leggi su Oasport.it
