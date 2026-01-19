Una donna si è recata al Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, lamentando tosse persistente e dolore al petto. Dopo alcuni giorni di sintomi, è stato diagnosticato che un cacciavite odontoiatrico era stato accidentalmente inalato e rimaneva incastrato nei bronchi. Questo episodio evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo e di controlli accurati in caso di inalazioni accidentali di oggetti di piccole dimensioni.

Una giovane donna si è presentata al Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano (G.O.M.) di Reggio Calabria dopo giorni di tosse persistente e dolore intenso al petto. I medici, dopo aver visionato una Tomografia Computerizzata (un esame diagnostico di imaging medico che permette di ottenere immagini dettagliate dell’interno del corpo utilizzando raggi X e un computer), hanno fatto una scoperta sorprendente, un cacciavite odontoiatrico accidentalmente inalato era rimasto incastrato nel bronco lobare inferiore del polmone destro, provocando anche un pneumomediastino, ossia la presenza di aria nello spazio tra i due polmoni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cacciavite odontoiatrico incastrato nei bronchi di una donna. "È stato inalato per sbaglio"

Sergiu Tarna ucciso per un video hot con una donna trans: Riccardo Salvagno aveva paura lo diffondesse. «Il colpo è partito per sbaglio»

Sergiu Tarna, giovane barman moldavo di 25 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. L’omicidio sarebbe legato a un video hot che ritraeva Riccardo Salvagno, vigile 40enne, in compagnia di una donna trans. Secondo le ricostruzioni, Salvagno avrebbe temuto che il video venisse diffuso, e l’episodio sarebbe avvenuto accidentalmente. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e di conseguenze impreviste leg

Sergiu Tarna ucciso per un video intimo con una donna trans: Riccardo Salvagno aveva paura lo diffondesse. «Il colpo è partito per sbaglio»

Sergiu Tarna, giovane barman moldavo di 25 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. La morte sarebbe legata a un video intimo che coinvolge Riccardo Salvagno, vigile di 40 anni, il quale avrebbe temuto che il video venisse diffuso. Secondo le ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto accidentalmente durante un episodio di tensione legato alla diffusione del materiale hot.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Tosse e dolore al petto, i medici scoprono un cacciavite odontoiatrico incastrato nel bronco di una donna - Un cacciavite odontoiatrico inalato accidentalmente e rimasto incastrato in un bronco polmonare. msn.com