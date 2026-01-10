Sergiu Tarna ucciso per un video hot con una donna trans | Riccardo Salvagno aveva paura lo diffondesse Il colpo è partito per sbaglio

Sergiu Tarna, giovane barman moldavo di 25 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. L’omicidio sarebbe legato a un video hot che ritraeva Riccardo Salvagno, vigile 40enne, in compagnia di una donna trans. Secondo le ricostruzioni, Salvagno avrebbe temuto che il video venisse diffuso, e l’episodio sarebbe avvenuto accidentalmente. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione e di conseguenze impreviste leg

