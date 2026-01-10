Sergiu Tarna ucciso per un video intimo con una donna trans | Riccardo Salvagno aveva paura lo diffondesse Il colpo è partito per sbaglio

Sergiu Tarna, giovane barman moldavo di 25 anni, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa. La morte sarebbe legata a un video intimo che coinvolge Riccardo Salvagno, vigile di 40 anni, il quale avrebbe temuto che il video venisse diffuso. Secondo le ricostruzioni, l’omicidio sarebbe avvenuto accidentalmente durante un episodio di tensione legato alla diffusione del materiale hot.

Sergiu Tarna, barman moldavo di 25 anni, sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla tempia a causa di un video hot che ritraeva Riccardo Salvagno, vigile 40enne, in compagnia di. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Sergiu Tarna ucciso per un video intimo con una donna trans: Riccardo Salvagno aveva paura lo diffondesse. «Il colpo è partito per sbaglio» Leggi anche: Sergiu Tarna ucciso per un video hot con una donna trans: Riccardo Salvagno aveva paura lo diffondesse. «Il colpo è partito per sbaglio» Leggi anche: Chi è Riccardo Salvagno, il vigile urbano arrestato per l’omicidio del 25enne Sergiu Tarna Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Barman ucciso, tra i moventi dell'esecuzione una lite per un video hot girato in un locale di lap dance; L'omicidio di Sergiu Tarna a Mira: indagini sulle ultime ore e sulla pista della droga; Barman ucciso, la pista del ricatto: si cerca un video hot. Il killer diceva: “Ti darò la caccia”; Sergiu Tarna ucciso per un video hot con una donna trans: Riccardo Salvagno aveva paura lo diffondesse. «Il colpo è partito per sbaglio». Sergiu Tarna ucciso per un video hot con una donna trans: Riccardo Salvagno aveva paura lo diffondesse. «Il colpo è partito per sbaglio» - Sergiu Tarna, barman moldavo di 25 anni, sarebbe stato ucciso con un colpo di pistola alla tempia a causa di un video hot che ritraeva Riccardo Salvagno, vigile 40enne, in compagnia di una ... leggo.it

Omicidio Sergiu Tarna, un video tra i possibili moventi: "Era il timore di Riccardo Salvagno" - Un video compromettente e tensioni personali dietro la morte del giovane barman Sergiu Tarna. notizie.it

La morte di un barman e il mistero di un video hot - Un barman moldavo ucciso, un video compromettente e tensioni sociali in un caso che scuote Venezia. notizie.it

Un video a sfondo sessuale mai cancellato, le liti sempre più violente e le minacce . Poi il rapimento all’uscita di un bar e l’uccisione con un colpo di pistola. La Procura ricostruisce il movente e le ultime ore di Sergiu Tarna, ucciso dall’ex agente Riccardo Salv - facebook.com facebook

#riccardo salvagno e #sergiu tarna, quella lite per il video sexy prima dell'esecuzione: «Paranoie per un presunto filmato di lui con una cubista» x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.