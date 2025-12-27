Federica Brignone torna tra i pali a Courmayeur e punta alle Olimpiadi C’è una data per il rientro in gara – Il video

Prove di Olimpiadi per Federica Brignone, che continua il lungo percorso di recupero dal gravissimo infortunio rimediato lo scorso aprile allenandosi tra i pali a Courmayeu r. L’azzurra, vincitrice dell’ultima Sfera di cristallo, ha già dichiarato di puntare all’appuntamento a cinque cerchi, ma avrebbe bisogno di un ritorno in gara a tempi record che avrebbe del clamoroso. L’annuncio di Brignone e le prime curve. A pubblicare le prime immagini della Tigre tra i pali del gigante è stata proprio la Federazione italiana sci, dopo che il giorno di Natale la sciatrice aveva già accennato al rientro a pieno titolo dei pali nel programma di allenamento. 🔗 Leggi su Open.online

