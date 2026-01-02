Buen Camino | il nuovo film con Checco Zalone supera quota 41 milioni di euro ai box office
La commedia diretta da Gennaro Nunziante continua a dominare gli incassi nelle sale italiane, ottenendo numeri record a Capodanno. Il successo della commedia Buen Camino, con protagonista Checco Zalone, è continuato anche a Capodanno: la commedia diretta da Gennaro Nunziante ha iniziato il 2026 dominando il box office italiano e registrando uno dei migliori 1° gennaio di sempre. I recenti dati parlano infatti di incassi oltre i 5 milioni di euro grazie alla programmazione in circa 776 saleitaliane. Gli incassi ottenuti da Buen Camino Nel giorno di Capodanno, il film che è stato distribuito da Medusa Film ha incassato 5. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
